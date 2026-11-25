Luften håller på att gå ur AI-rallyt på börsen, konstaterar experter. Knappt har investerarna smält Nvidiachocken förrän Trump aviserar nya tullar, noterar Wisdom Trees aktiestrateg Aneeka Gupta.

– Fram till i dag kändes det som att vi kunde få ett tomterally, men AI-rallyt vacklar, säger hon till Reuters och syftar på den historiskt starka börsperioden i slutet av året.

Finansbolaget SWBC:s investeringschef Chris Brigati tror börsen får svårt att repa sig utan bevis för att de enorma AI-investeringarna ska ge de intäkter marknaden räknar med.

Forex.coms analytiker Fawad Razaqzada spår fortsatt börsoro när investerare dumpar högriskinnehav och söker sig till säkrare tillgångar, skriver Bloomberg.

Aptus Capital Advisors aktiechef David Wagner är mer optimistisk och tror inte att raset drivs av tillväxtoro.

– Jag ser det som en reaktion på det negativa börshumöret, säger han till CNBC.