Tillväxten fortsätter tuffa på och bolagens kvartalsrapporter visar att det är ”upplagt för stark vinsttillväxt både i år och nästa år”. Det skriver SEB i sin Investment Outlook.

– Trots höstens turbulens har vi en fortsatt positiv syn på risktillgångar, säger Carl Hammer, allokeringschef på SEB.

Men banken flaggar för att bland annat högre räntor kan göra marknaden svängig. De betonar vikten av riskspridning mellan sektorer, regioner och tillgångsslag.