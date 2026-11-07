AI-oro skakade om världens börser i veckan och Wall Street föll över 4 procent i torsdags. Men flera bedömare som Dagens Nyheter talat med tror att nervositeten är tillfällig.

– Vi kommer se nya rekordnivåer på börsen innan året är slut, säger Ålandsbankens investeringsstrateg Anders Rudolfsson.

Bloomberg har talat med ett par investerare som är inne på samma spår. Chefsstrategen Ed Yardeni ser en AI-bubbla men tonar ner risken för en dramatisk vinter.

– Vi har haft en AI-bubbla och jag tror att luften håller på att gå ur den. Om bubblan sprack skulle det få betydande negativa konsekvenser för ekonomin, men jag ser inte att det kommer att hända, säger han till Blooomberg.