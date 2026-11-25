(Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / Claudio Bresciani / TT)

De stora svängningarna på börsen i spåren av AI-oron tyder på en marknad som inte mår bra, enligt SEB:s seniore ekonom Robert Bergqvist.

– För mig är det en varningsklocka när börserna lyfter och faller så mycket var och varannan dag och inte vet vilket håll man ska gå, säger han till DN.

Han uppmanar småsparare ska vara försiktiga då svängningarna tyder på hög risk i marknaden, tillägger han.

Ålandsbankens aktiestrateg Anders Rudolfsson ser i stället nedgången som ett köpläge.

– Jag skulle vara lite bottenfiskare här faktiskt, säger han till DI.

Bakom börsoron ligger enligt Bergqvist bland annat utsikterna till hårdare AI-regleringar och högre räntor samt vinsthemtagningar inför årsskiftet.