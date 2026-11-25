Det har blivit dyrare att försäkra sig mot att techbolagen ska få problem med att betala sina skulder, rapporterar flera medier.

Sedan i går har kreditswapparna för Oracle, Alphabet, Space X och Coreweave nått rekordnivåer, skriver Reuters. Det betyder att det blivit rekorddyrt att säkra sina lån till bolagen.

För en jätte som Alphabet kostar det omkring 3,66 dollar att försäkra 100 dollar i obligationer. För mindre spelare som Coreweave kostar det motsvarande 13 dollar.

Att Jensen Huang återvände till Nvidia gav en lättnad för tekniksektorn, men problemen med stora lån och cirkulär finansiering kvarstår, säger Nick Ferres, investeringschef på Vantage Point Asset Management till Reuters.