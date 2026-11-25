AI-oron driver upp priset på kreditskydd
Det har blivit dyrare att försäkra sig mot att techbolagen ska få problem med att betala sina skulder, rapporterar flera medier.
Sedan i går har kreditswapparna för Oracle, Alphabet, Space X och Coreweave nått rekordnivåer, skriver Reuters. Det betyder att det blivit rekorddyrt att säkra sina lån till bolagen.
För en jätte som Alphabet kostar det omkring 3,66 dollar att försäkra 100 dollar i obligationer. För mindre spelare som Coreweave kostar det motsvarande 13 dollar.
Att Jensen Huang återvände till Nvidia gav en lättnad för tekniksektorn, men problemen med stora lån och cirkulär finansiering kvarstår, säger Nick Ferres, investeringschef på Vantage Point Asset Management till Reuters.
Credit default swap (kreditswappar)
Wikipedia (sv)
Credit default swap (CDS) är ett finansiellt kontrakt mellan två motparter. Riksbankens definition: "kreditswappar: swappar som är konstruerade i syfte att överföra kreditrisken när det gäller ett institut från en part till en annan." Köparen köper skydd mot att en investering i ett bolag ska gå om intet på grund av att det bolaget går i konkurs. Ursprungligen var det så att köparen verkligen ägde exempelvis en obligation som utställts av ett visst företag och behövde skydd, men nu handlas CDS:er också i spekulationssyfte[källa behövs]. Säljaren av en CDS förbinder sig att ersätta det nominella värdet vid konkurs eller annan kredithändelse ("credit event"), och får i gengäld av köparen en premie. Premien beräknas ofta som ett påslag, spread, på någon standardränta som approximerar en riskfri ränta, till exempel OIS-räntan. Eftersom kreditswappar återspeglar marknadens syn på risken att ett visst bolag går i konkurs, utgör CDS-marknaden en viktig källa vid prissättning av motpartsrisk genom CVA.
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