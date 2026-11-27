Familjen Persson som grundade H&M fortsätter att öka sitt innehav i bolaget. Efter veckans köp äger de nu 69 procent av klädjättens aktier, och 85 procent av rösterna.

I somras spekulerade flera analytiker om att ägarfamiljen vill köpa ut bolaget. Fortsätter de handla i samma takt kommer det bara att ta fyra år, skrev Handelsbanken i en analys i augusti.

Under tisdag, onsdag och torsdag köpte Persson-familjen aktier i H&M för 247 miljoner kronor.