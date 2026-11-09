Oron på de amerikanska finansmarknaderna kommer att gynna Europa när investerare söker säkrare placeringar. Det säger Europeiska investeringsbankens (EIB) chef Nadia Calviño till Bloomberg TV.

– Turbulensen i USA gör att kapital flödar till Europa. Jag väntar mig att den trenden fortsätter, säger hon till kanalen.

Calviño ser i nuläget inga negativa effekter på investeringarna i Europa och pekar på den starka efterfrågan på EIB:s egna obligationer.

Förra veckans AI-frossa, som sänkte USA:s börser, utlöstes av det amerikanska mellanårsvalet.