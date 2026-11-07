Stämningen på börsen • Omni förklarar
”En ohållbar fest” – är AI-kraschen på börsen den nya stora?
Den första reaktionen var lättnad, den andra var börsfall. Torsdagens ras på USA-börserna blev det största på länge och Demokraternas storslam i mellanårsvalet var den utlösande faktorn.
Vad talar för att det värsta är över och vad talar för att torsdagen var startskottet för ett nytt och stort börsras?
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