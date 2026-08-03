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Ekonomi

AI-städer lyfter Kinas ekonomi – hushållen går på sparlåga

A man takes a nap next to his dog on a bench, in Beijing. (Andy Wong /AP/TT)

Techhubbar blir en allt viktigare del av Kinas ekonomi när andra delar av landet underpresterar. Så kallade smarta städer som Peking, Shanghai och Shenzhen stod för en BNP-tillväxt…

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Bloomberg

AI Boomtowns Worsen Divide in China’s Split-Screen Economy

By Bloomberg News

July 30, 2026

(Bloomberg) -- In Hefei, the heart of China’s memo…

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