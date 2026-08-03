AI-städer lyfter Kinas ekonomi – hushållen går på sparlåga
Techhubbar blir en allt viktigare del av Kinas ekonomi när andra delar av landet underpresterar. Så kallade smarta städer som Peking, Shanghai och Shenzhen stod för en BNP-tillväxt…
Bloomberg
AI Boomtowns Worsen Divide in China’s Split-Screen Economy
(Bloomberg) -- In Hefei, the heart of China’s memo…
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