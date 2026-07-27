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Johan Mjällby och Stefan Söderberg firar SM-guldet 1998. (BJÖRN TILLY)
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AIK-profilen Stefan Söderberg är död

Av Marcus Lindén
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AIK:s tidigare fotbolls- och sportchef Stefan Söderberg är död efter en kort tids sjukdom. Han blev 82 år, meddelar klubben.

– Det gör ont i hjärtat, säger den tidigare målvakten Magnus Hedman till Sportbladet.

Stefan Söderberg var med och byggde laget som under 90-talet vann två SM-guld och tre cupguld.

I kvällens match spelar AIK-spelarna i sorgband och vid nästa hemmamatch hålls en tyst minut.

”AIK Fotbolls tankar går till Stefan Söderbergs anhöriga och vänner”
pressmeddelande · www.aikfotboll.se
År 1992 vann AIK sitt första SM-guld på 55 år
Aftonbladet
Gary Sundgren var med i truppen 1992: ”Klump i magen”
Expressen
Söderberg blev chef för AIK:s fotbollssektion inför säsongen 1990
TT
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