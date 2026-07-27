AIK-profilen Stefan Söderberg är död
AIK:s tidigare fotbolls- och sportchef Stefan Söderberg är död efter en kort tids sjukdom. Han blev 82 år, meddelar klubben.
– Det gör ont i hjärtat, säger den tidigare målvakten Magnus Hedman till Sportbladet.
Stefan Söderberg var med och byggde laget som under 90-talet vann två SM-guld och tre cupguld.
I kvällens match spelar AIK-spelarna i sorgband och vid nästa hemmamatch hålls en tyst minut.
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