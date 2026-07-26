Malmö buades ut efter förlust: ”Det är tufft”

Elfsborg bröt en sex matcher lång segerlös svit när Malmö FF besegrades på bortaplan med 2–1.

Arber Zeneli både nätade och assisterade för Boråslaget. Han gav Elfsborg ledningen med en bra högerträff tidigt i matchen och innan den första halvleken var över passade han fram Momoh Kamara som satte segermålet.

Malmö jagade kvittering i den andra, men åkte på ett rött kort när försvararen Malte Frejd Pålsson rev ner Elfsborgs Leo Östman i ett friläge. En missnöjd MFF-publik buade ut laget, som ligger åtta i tabellen, efter slutsignalen.

– Det är tufft, säger Sead Haksabanovic.

Elfsborg klättrar upp till en sjätteplats.