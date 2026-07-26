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Sent BP-mål gav kryss mot roterande Hammarby

Av Patrik Dahlin
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Hammarby åkte på ett tungt poängtapp borta mot Brommapojkarna. Det grönvita Stockholmslaget vilade flera nyckelspelare efter veckans Europamatch och skapade mängder av målchanser, men ett sent BP-mål innebar 1–1 och delad poäng.

Dessförinnan hade Victor Lind dundrat in 1–0 till Hammarby. Han har svårt att glädjas åt sitt mål.

– Vi dominerar hela matchen men det är bara vårt eget fel.

Poängtappet gör att Hammarby halkar efter Sirius i toppen av tabellen.

BP:s mål kom på en fast situation
Aftonbladet
Lind anslöt till Hammarby från just BP i vintras
Expressen
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www.svenskfotboll.se
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