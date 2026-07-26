Sent BP-mål gav kryss mot roterande Hammarby

Hammarby åkte på ett tungt poängtapp borta mot Brommapojkarna. Det grönvita Stockholmslaget vilade flera nyckelspelare efter veckans Europamatch och skapade mängder av målchanser, men ett sent BP-mål innebar 1–1 och delad poäng.

Dessförinnan hade Victor Lind dundrat in 1–0 till Hammarby. Han har svårt att glädjas åt sitt mål.

– Vi dominerar hela matchen men det är bara vårt eget fel.

Poängtappet gör att Hammarby halkar efter Sirius i toppen av tabellen.