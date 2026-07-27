Åkerier sparar tusenlappar på att tanka i Sverige

En dansk lastbilschaufför tankar diesel på Circle K i Malmö innan den återvänder till Danmark.

Utländska åkerier anpassar rutten för att tanka diesel billigare i Sverige, skriver TT.

– Man tankar naturligtvis där det är billigast, åkerierna är hårt pressade, säger Transportföretagens samhällspolitiska chef Tina Thorsell till nyhetsbyrån.

Efter sänkningarna av skatten på bensin och diesel är de svenska priserna bland de lägsta i EU.

Den 23 juli kostade det 16 300 kronor att tanka 1 000 liter diesel i Sverige. En finländsk åkare sparade då 7 500 kronor på att tanka här, medan siffran för en dansk åkare var 5 800 kronor och för en norsk 4 000 kronor, enligt Transportföretagen.