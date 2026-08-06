Daniel Helldén: Bränsleskatten måste höjas snarast

Bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet, säger Miljöpartiets språkröret Daniel Helldén i Sveriges Radios Morgon i P1.

– Med vår politik hjälper vi svenska folket att komma ur de problem som finns, och slutar prata om bensinpriser upp och ner. Vi ska bli av med det fossila.

Partiet vill inte heller förlänga de tillfälliga skattesänkningarna som Tidöpartierna infört under mandatperioden. De upphör i september om en förlängning inte ansöks om i EU.

Partiet vill i stället kompensera landsbygden genom en grön återbäring, det gäller däremot inte boende i större städer.