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Illustrationsbild. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bränslepriserna

Även finländare vallfärdar för billig svensk bensin

Av Joel Malmén
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Flera medier har tidigare rapporterat om hur danskar vallfärdar till Sverige för billig bensin och diesel. Nu skriver DN att köerna ringlar sig långa även i Haparanda vid gränsen till Finland.

– Jag sparar massor på att tanka här, jättemycket pengar. Det blir mycket billigare, säger långtradarchauffören Jukka Lehtovirta.

Efter regeringens skattesänkningar har Sverige bland de lägsta priserna på fossila drivmedel i EU.

Bensinen kostar i snitt 15,80 kronor litern, enligt EU-kommissionens veckostatistik. I jämförelse är priset 23,70 kronor i Finland och 27 kronor i Danmark.

Här köar förare till billig svensk diesel
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