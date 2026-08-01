Även finländare vallfärdar för billig svensk bensin
Flera medier har tidigare rapporterat om hur danskar vallfärdar till Sverige för billig bensin och diesel. Nu skriver DN att köerna ringlar sig långa även i Haparanda vid gränsen till Finland.
– Jag sparar massor på att tanka här, jättemycket pengar. Det blir mycket billigare, säger långtradarchauffören Jukka Lehtovirta.
Efter regeringens skattesänkningar har Sverige bland de lägsta priserna på fossila drivmedel i EU.
Bensinen kostar i snitt 15,80 kronor litern, enligt EU-kommissionens veckostatistik. I jämförelse är priset 23,70 kronor i Finland och 27 kronor i Danmark.
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