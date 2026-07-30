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Arkivbild. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bränslepriserna

Bensinpriset höjs med 40 öre

Av Magnus Eriksson
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Flera kedjor höjer sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Bensinpriset stiger med 40 öre per liter och dieselpriset med 55 öre, skriver TT.

Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar kring 15,80 kronor litern medan dieseln hamnar runt 20,20 kronor.

Ett fat nordsjöolja kostar runt 90 dollar, en uppgång från runt 83 dollar i början av veckan.

Bensinen kostade runt 15 kronor innan kriget i Mellanöstern inleddes
TT
Uppgången för oljan håller i sig
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