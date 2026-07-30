Bensinpriset höjs med 40 öre

Flera kedjor höjer sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Bensinpriset stiger med 40 öre per liter och dieselpriset med 55 öre, skriver TT.

Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar kring 15,80 kronor litern medan dieseln hamnar runt 20,20 kronor.

Ett fat nordsjöolja kostar runt 90 dollar, en uppgång från runt 83 dollar i början av veckan.