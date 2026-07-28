Svantesson: Skattesänkning på bensin gör mig stolt
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) värjer sig mot den kritik som kommit efter Tidöpartiernas sänkning av skatten på drivmedel. Till Sydsvenskan säger Svantesson att hon är stolt över beslutet, eftersom det ger familjer mer i plånboken.
Att det finansieras med lån är inget konstigt, menar hon, eftersom Sveriges statsfinanser är ”i världsklass”.
– Det vore tjänstefel av mig att inte använda dem för att stötta familjer och hårt arbetande människor.
Svantesson ger i det här fallet inte mycket för Naturvårdsverkets klimatbedömningar, och påpekar att de svenska utsläppen hör till de lägre bland EU-länderna.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen