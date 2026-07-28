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Elisabeth Svantesson. (Anders Wiklund/Lars Schröder/TT)
Bränslepriserna

Svantesson: Skattesänkning på bensin gör mig stolt

Av Patrik Dahlin
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Finansminister Elisabeth Svantesson (M) värjer sig mot den kritik som kommit efter Tidöpartiernas sänkning av skatten på drivmedel. Till Sydsvenskan säger Svantesson att hon är stolt över beslutet, eftersom det ger familjer mer i plånboken.

Att det finansieras med lån är inget konstigt, menar hon, eftersom Sveriges statsfinanser är ”i världsklass”.

– Det vore tjänstefel av mig att inte använda dem för att stötta familjer och hårt arbetande människor.

Svantesson ger i det här fallet inte mycket för Naturvårdsverkets klimatbedömningar, och påpekar att de svenska utsläppen hör till de lägre bland EU-länderna.

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