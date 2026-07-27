Priset på diesel och bensin sänks när oljepriset dalar

En bil tankas vid en mack.

Priserna på bensin och diesel följer med i oljeprisfallet. Under måndagen har drivmedelskedjorna sänkt bensinpriset med 20 öre och dieseln med 65 öre för företagskunder, skriver TT. Priserna till privatkunder brukar följa med.

Det nya bensinpriset för privatkunder ligger därmed kring 15,70 kronor litern, medan dieselpriset hamnar omkring 19,60 kronor.

Det kan jämföras med 15 respektive 17 kronor litern innan kriget i Mellanöstern startade den 28 februari.

Oljepriset har fallit kraftigt sedan i fredags. Vid 14-tiden handlas ett fat Nordsjöolja för omkring 89 dollar, jämfört med toppen på 102 dollar i torsdags förra veckan.