Oroligheter i Mellanöstern raderar ut skattesänkning

En lastbil tankar diesel på en mack i Skåne under torsdagen.

De senaste veckornas oroligheter i Mellanöstern har fått dieselpriset att stiga så pass mycket att det nu är högre än innan regeringen tillfälligt sänkte skatten med tre kronor, skriver TT.

Skattesänkningen på drivmedel trädde i kraft den 1 juli och sedan dess har literpriset för diesel ökat med hela 4,30 kronor. Under samma period har literpriset för bensin ökat med 1,80 kronor.

Skattesänkningen gäller fram till den 30 november i år.