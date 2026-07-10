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Bensinpump. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bränslepriserna

Analytiker: Risk för dyrare bensin och diesel i sommar

Av Magnus Eriksson
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I Sverige har priserna på bensin och diesel gått ner efter skattesänkningarna som infördes 1 juli, med anledning av kriget i Iran och de stigande oljepriserna. Men det är något som kan komma att ändras nu, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic till Sveriges Radio.

– Det är både oljesituationen i Mellanöstern och dieselutbudet som nu är begränsat, det kommer att synas i princip omedelbart, säger han.

En liter bensin har sedan 1 juli kostat under 15 kronor, jämfört med över 19 kronor under stora delar av våren. En liter diesel kostar i dag drygt 17 kronor.

Då kan bensinpriset slå i taket
Sveriges Radio
Prisutveckling för drivmedel i Sverige
bensinpriser.nu
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