Jimmie Åkesson (SD) vill få inflytande över framtida regeringsbudgetar, skriver TT.

Så sent som i fredags sa SD-ledaren att han och partiet tänkte backa från sina regeringsambitioner och i stället gå i opposition. Han sa då att partiets stöd till en borgerlig regering inte var förenat med några motkrav.

På tisdagen meddelade Åkesson, under en träff med riksdagsjournalister, att han räknade med att partiet trots allt skulle få visst inflytande över en borgerlig regering. Ett inflytande som de bland annat skulle använda till att budgetförhandla.

– Vill de ha stöd för sin budget så får de söka det i riksdagen, då är vi en part som är öppna för förhandlingar.