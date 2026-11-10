Sverigedemokraterna har släppts in i högervärmen i Göteborg efter 20 år, skriver DN. Tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Demokraterna går de nu fram med en gemensam skuggbudget.

På riksplanet gör sig partiet i stället redo att gå i ”full opposition”.

– Det är viktigt att vi nu kan visa att vi är ett statsbärande parti och kan ta ansvar i svåra frågor, säger Jörgen Fogelklou, SD:s gruppledare i Göteborg.

I budgeten finns bland annat en ”översyn av verksamheterna för romsk inkludering och Regnbågshuset”, som SD länge varit kritiska till.