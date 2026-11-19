Sverigedemokraters hopp om extraval växer
S-ledaren Magdalena Anderssons svårigheter att bilda rödgrön regering får hoppet om en Ulf Kristersson-regering – eller i bästa fall ett extraval – att växa i SD-leden. Det rapporterar TV4 Nyheterna.
– Jag tror att om det skulle bli extraval skulle Tidöpartierna vinna det, och på så sätt skulle vi hamna i regering, säger Fredrik Thomasson (SD), ordförande i Blekinge.
Han välkomnar partiledaren Jimmie Åkessons besked om att bryta sig loss från Tidösamarbetet och gå i full opposition, och tror att det ger bäst möjligheter att odla sin egen identitet igen.
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