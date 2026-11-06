Partiledare Jimmie Åkesson (SD) håller pressträff i partiets lokal i Sölvesborg på fredagen gällande regeringsbildningen.

Sverigedemokraterna är redo att släppa sitt krav om att få plats i nästa regering och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering ledd av Ulf Kristersson (M). Målet är att skydda de reformer som Tidöpartierna drivit igenom de senaste åren, enligt Jimmie Åkesson.

– Jag tror att en borgerlig regering är mindre dålig, säger partiledaren till Göteborgs-Posten.

Planen är att SD i så fall ska vara i opposition och inte ingå några avtal, likt Tidöavtalet, med den borgerliga minoritetsregeringen.