Åklagaren: Fritidsbåten blev påkörd av fartyget

Fritidsbåten utanför Tjörn blev ”påkörd, närmast överkörd” av det norska lastfartyget Misje Verde, skriver åklagaren James von Reis i ett pressmeddelande.

”Båda fartygen hade en längre tid haft samma färdriktning söderut och västerut i Hakefjorden, men fritidsbåten betydligt långsammare så att den blev upphunnen och kraftigt påkörd i aktern”, fortsätter han.

”Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget, vattenfylldes och sjönk genast till botten på 20 meters djup mellan öarna Katten och Lövön i Kungälvs kommun.”

Föraren av fritidsbåten bedöms inte ha brutit mot några sjövägsregler, skriver von Reis.

Misje Verde misstänks ha brutit mot sjövägsregel 5 om krav på ständig och noggrann utkik, och regel 13 om att upphinnande fartyg alltid ska väja för det fartyg som upphinnes.

Befälhavaren har häktats. Han är hemmahörande i Ryssland, skriver Expressen.