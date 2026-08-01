Befälhavaren på norska fartyget begärs häktad

Befälhavaren på det norska lastfartyget Misje Verde som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn har begärts häktad, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande

”Befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller något annat nordiskt land eller EU-land och därför finns det en flyktfara. Utredningen är i ett tidigt skede och det finns även risk för otillbörlig påverkan på viktiga vittnen”, säger åklagare James von Reis.

Han häktas misstänkt för vållande till annans död. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår, men är inte häktningsgrundande i sig.

Häktningsförhandling ska hållas senast på måndag.