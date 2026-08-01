Befälhavaren på norska fartyget begärs häktad
Befälhavaren på det norska lastfartyget Misje Verde som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn har begärts häktad, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande
”Befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller något annat nordiskt land eller EU-land och därför finns det en flyktfara. Utredningen är i ett tidigt skede och det finns även risk för otillbörlig påverkan på viktiga vittnen”, säger åklagare James von Reis.
Han häktas misstänkt för vållande till annans död. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår, men är inte häktningsgrundande i sig.
Häktningsförhandling ska hållas senast på måndag.
Det är känt om olyckan
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har begärts häktad misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En svensk lots var ombord på fartyget när olyckan inträffade.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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