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Fartyget. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Båtolyckan utanför Tjörn

Befälhavaren på norska fartyget begärs häktad

Av Joel Malmén
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Befälhavaren på det norska lastfartyget Misje Verde som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn har begärts häktad, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande

”Befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller något annat nordiskt land eller EU-land och därför finns det en flyktfara. Utredningen är i ett tidigt skede och det finns även risk för otillbörlig påverkan på viktiga vittnen”, säger åklagare James von Reis.

Han häktas misstänkt för vållande till annans död. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår, men är inte häktningsgrundande i sig.

Häktningsförhandling ska hållas senast på måndag.

Det är känt om olyckan

  • En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
  • En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Mamman och dottern hittades senare döda.
  • Fartygets befälhavare har begärts häktad misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En svensk lots var ombord på fartyget när olyckan inträffade.
  • Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
Läs uttalandet här
pressmeddelande · via.tt.se
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Båtolyckan utanför TjörnTjörnVästra Götalands länÅklagarmyndigheten