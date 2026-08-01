Volontärer bland de första på plats efter olyckan vid Tjörn

Volontärerna Ville, 21, och Rebecca, 19, hade jour för Sjöräddningen när larmet i Hakefjorden nådde dem på telefon. Några dagar senare sorterar de fortfarande bland intrycken från den dramatiska insatsen, skriver Göteborgs-Posten, som träffat dem.

Dödsolyckan var deras första uppdrag för Sjöräddningssällskapet. När de åkte ut visste de inte mer än att de ropats ut på ett sjöräddningsuppdrag angående någon som skrikit från vattnet.

När de kom fram såg de vrakdelar – köksutrustning, köksluckor och en vattenkokare flyta omkring. Två överlevande hade då dragits upp, men Kustbevakningen letade efter fler. Det i mörker, hård blåst och regn.

– Jag minns inte att något någonsin har känts så viktigt, säger Ville till tidningen.