Volontärer bland de första på plats efter olyckan vid Tjörn
Volontärerna Ville, 21, och Rebecca, 19, hade jour för Sjöräddningen när larmet i Hakefjorden nådde dem på telefon. Några dagar senare sorterar de fortfarande bland intrycken från den dramatiska insatsen, skriver Göteborgs-Posten, som träffat dem.
Dödsolyckan var deras första uppdrag för Sjöräddningssällskapet. När de åkte ut visste de inte mer än att de ropats ut på ett sjöräddningsuppdrag angående någon som skrikit från vattnet.
När de kom fram såg de vrakdelar – köksutrustning, köksluckor och en vattenkokare flyta omkring. Två överlevande hade då dragits upp, men Kustbevakningen letade efter fler. Det i mörker, hård blåst och regn.
– Jag minns inte att något någonsin har känts så viktigt, säger Ville till tidningen.
Det är känt om olyckan
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död; en svensk lots var ombord fartyget när olyckan inträffade.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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