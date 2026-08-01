Olycksdrabbade båten har bärgats utanför Tjörn
Fritidsbåten som kolliderade med ett handelsfartyg utanför Tjörn har bärgats, rapporterar Expressen. Kustbevakningen genomförde bärgningen på 20–30 meters djup.
– Vi har bistått polis och åklagare och hjälpt till att bärga båten under natten, säger Pontus Ekström, vakthavande befäl på Kustbevakningen.
Kollisionen inträffade sent på tisdagskvällen i farleden i Hakefjorden. Fyra personer var ombord på fritidsbåten vid olyckan. Mamman och dottern hittades senare döda. Pappan och hans son räddades ur vattnet samma kväll och vårdas nu på sjukhus. Deras tillstånd uppges vara stabilt.
Det är känt om olyckan
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död; en svensk lots var ombord fartyget när olyckan inträffade.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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