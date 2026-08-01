Olycksdrabbade båten har bärgats utanför Tjörn

Stor sökinsats pågick i Rörtången i Kungälvs kommun tidigare i veckan.

Fritidsbåten som kolliderade med ett handelsfartyg utanför Tjörn har bärgats, rapporterar Expressen. Kustbevakningen genomförde bärgningen på 20–30 meters djup.

– Vi har bistått polis och åklagare och hjälpt till att bärga båten under natten, säger Pontus Ekström, vakthavande befäl på Kustbevakningen.

Kollisionen inträffade sent på tisdagskvällen i farleden i Hakefjorden. Fyra personer var ombord på fritidsbåten vid olyckan. Mamman och dottern hittades senare döda. Pappan och hans son räddades ur vattnet samma kväll och vårdas nu på sjukhus. Deras tillstånd uppges vara stabilt.