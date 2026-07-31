Fartyget har seglat vidare efter dödsolyckan
Vid 21.30-tiden seglade det norska fartyget Misje Verde, som hållits kvar av svensk polis i Hakefjorden, vidare efter dödsolyckan utanför Tjörn. Det rapporterar GP.
– Vi hade fått ett klargörande från Åklagarmyndigheten att fartyget skulle återgå till rederiet, säger Ulf Eriksson, tillförordnad lotsområdeschef.
Fartygets befälhavare har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Statens haverikommission har beslagtagit fartygets svarta låda, som bland annat innehåller ljudupptagningar och radardata.
Tjörnolyckan – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Mamman och dottern hittades senare döda, pappan och sonen vårdas på sjukhus.
- Olyckan inträffade i mörker och kraftigt regn, vilket försvårade räddningsinsatsen och tros ha påverkat sikten.
- Fartyget beslagtogs av polis, och Statens haverikommission utreder olyckan med hjälp av svarta lådan.
- Befälhavaren på det norska fartyget är anhållen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.
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