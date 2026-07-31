Fartyget har seglat vidare efter dödsolyckan

Vid 21.30-tiden seglade det norska fartyget Misje Verde, som hållits kvar av svensk polis i Hakefjorden, vidare efter dödsolyckan utanför Tjörn. Det rapporterar GP.

– Vi hade fått ett klargörande från Åklagarmyndigheten att fartyget skulle återgå till rederiet, säger Ulf Eriksson, tillförordnad lotsområdeschef.

Fartygets befälhavare har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Statens haverikommission har beslagtagit fartygets svarta låda, som bland annat innehåller ljudupptagningar och radardata.