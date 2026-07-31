Svensk lots ombord under misstänkt krock: ”Märkte inget”

Handelsfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt med fyra personer ombord.

En svensk lots var ombord på det norskflaggade fartyg som misstänks ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn, rapporterar Expressen. Rederiets chef Roald Misje uppger för tidningen att varken lotsen eller kaptenen märkte den förmodade sammanstötningen.

På torsdagen anhölls kaptenen misstänkt för vållande till annans död. Roald Misje välkomnar utredningen.

– Det är en förfärlig olycka som berör oss alla, både på kontoret och ombord, fortsätter han.

Fartyg av en viss storlek är skyldiga att ha en lots ombord när de trafikerar svenskt inre vatten. Lotsen bistår med navigeringen genom svårnavigerade farleder och hjälper fartyget in till och ut från hamn.

Sjöfartsverket uppger att den svenska lotsen har tagits ur tjänst och tillåts inte uttala sig om det inträffade.