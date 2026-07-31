Svensk lots ombord under misstänkt krock: ”Märkte inget”
En svensk lots var ombord på det norskflaggade fartyg som misstänks ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn, rapporterar Expressen. Rederiets chef Roald Misje uppger för tidningen att varken lotsen eller kaptenen märkte den förmodade sammanstötningen.
På torsdagen anhölls kaptenen misstänkt för vållande till annans död. Roald Misje välkomnar utredningen.
– Det är en förfärlig olycka som berör oss alla, både på kontoret och ombord, fortsätter han.
Fartyg av en viss storlek är skyldiga att ha en lots ombord när de trafikerar svenskt inre vatten. Lotsen bistår med navigeringen genom svårnavigerade farleder och hjälper fartyget in till och ut från hamn.
Sjöfartsverket uppger att den svenska lotsen har tagits ur tjänst och tillåts inte uttala sig om det inträffade.
Tjörnolyckan – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Mamman och dottern hittades senare döda, pappan och sonen vårdas på sjukhus.
- Olyckan inträffade i mörker och kraftigt regn, vilket försvårade räddningsinsatsen och tros ha påverkat sikten.
- Fartyget beslagtogs av polis, och Statens haverikommission utreder olyckan med hjälp av svarta lådan.
- Befälhavaren på det norska fartyget är anhållen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.