Svarta lådan säkrad: ”Hoppas på ljudupptagningar”
Den svarta lådan från det norskflaggade lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn har säkrats. Det uppger Statens haverikommission för Aftonbladet. Utredarna hoppas att den ska ge svar på flera frågetecken kring olyckan där en mamma och hennes dotter dog.
– Den kommer nog att bidra till en ganska stor del av utredningen, hoppas man. I alla fall kan det finnas ljudupptagningar av vad som sägs på bryggan när fartyget framförs, säger utredaren Björn Ramstedt på Haverikommissionen.
Myndigheten ska också utreda hur förutsättningarna såg ut ombord, bland annat navigationsbryggan, sikten och hur radarn var inställd. Man ska även undersöka fritidsbåten och kartlägga hur räddningsinsatsen gick till.
Tjörnolyckan – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Mamman och dottern hittades senare döda, pappan och sonen vårdas på sjukhus.
- Olyckan inträffade i mörker och kraftigt regn, vilket försvårade räddningsinsatsen och tros ha påverkat sikten.
- Fartyget beslagtogs av polis, och Statens haverikommission utreder olyckan med hjälp av svarta lådan.
- Befälhavaren på det norska fartyget är anhållen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.
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