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Sökområdet. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Båtolyckan utanför Tjörn

Dottern hittad död efter båtolyckan utanför Tjörn

Av Joel Malmén
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Dottern i familjen har hittats död efter båtolyckan utanför Tjörn, uppger polisen.

Beskedet kom strax före klockan 22. Hon hittades under den sökinsats polisen och Kustbevakningen genomfört under kvällen.

Tidigare på dagen meddelades att mamman hittats död. Pappan och sonen vårdas på sjukhus med allvarliga skador.

Anhöriga är underrättade.

Polisens händelsenotis
polisen.se
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