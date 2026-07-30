Expert: Svaret finns i fartygets svarta låda

Den dåliga sikten, med mörker och regn, tros ha spelat in i den dödliga båtkollisionen utanför Tjörn.

I kraftigt regn ska fartyg signalera med både mistlur och lanternor, säger enhetschefen Mats Gruvefeldt vid Chalmers sjöfartsskola till Aftonbladet.

I det vädret kan ett så kallat regneko uppstå på radarn, vilket minskar dess kapacitet. Då ska befälet anpassa radarn och göra en videoförstärkning, som gör att andra båtar framträder.

Ombord på fartyget finns en svart låda som visar radarbilden och regnekot. Den lär med all sannolikhet undersökas av Statens haverikommission, vilket kommer ge större klarhet i olyckan, säger Gruvfeldt.

– Det finns dold fakta som kommer att komma fram och förklara massor av saker.