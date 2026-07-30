Haverikommissionen utreder båtolyckan: ”Behöver svar”

Statens haverikommission ska utreda den allvarliga båtolyckan som inträffade utanför Tjörn på tisdagskvällen, skriver TT. Ett 90 meter långt norskt lastfartyg och en fritidsbåt tros ha kolliderat i farleden.

– Det finns frågor som vi behöver få svar på. Hur målspåren ser ut efter de här fartygen, vilken rutt respektive fartyg har gått och vilka förutsättningar de har haft att se varandra, säger Jonas Bäckstrand, vikarierande generaldirektör på Statens haverikommission.

Fartyget har tagits i beslag av polisen och en teknisk undersökning har genomförts. Under de kommande dagarna ska nya förhör hållas för att ge en bättre bild av händelseförloppet.