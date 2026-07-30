Haverikommissionen utreder båtolyckan: ”Behöver svar”
Statens haverikommission ska utreda den allvarliga båtolyckan som inträffade utanför Tjörn på tisdagskvällen, skriver TT. Ett 90 meter långt norskt lastfartyg och en fritidsbåt tros ha kolliderat i farleden.
– Det finns frågor som vi behöver få svar på. Hur målspåren ser ut efter de här fartygen, vilken rutt respektive fartyg har gått och vilka förutsättningar de har haft att se varandra, säger Jonas Bäckstrand, vikarierande generaldirektör på Statens haverikommission.
Fartyget har tagits i beslag av polisen och en teknisk undersökning har genomförts. Under de kommande dagarna ska nya förhör hållas för att ge en bättre bild av händelseförloppet.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En motorbåt och ett norskt lastfartyg misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen. Fyra personer befann sig ombord på fritidsbåten.
- Två personer, en man och ett barn, räddades ur vattnet med allvarliga skador, medan en kvinna och hennes dotter försvann efter olyckan. Mamman hittades död på torsdagen i närheten av olycksplatsen.
- Räddningsinsatsen försvårades av mörker och dåligt väder och avslutades vid lunchtid på onsdagen, då de saknade inte längre bedömdes kunna hittas vid liv.
- Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och beslagtagit det norska fartyget för en teknisk undersökning av skrovet.
- Sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet efter att myndigheterna avslutat sin insats och har hittat vrakgods samt en plats där båten tros ligga.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen