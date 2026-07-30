Paret räddade pappan och pojken: ”Simmade ut och hämtade den lille”

Sara och Patrik Dokken räddade den pappa och hans son som hamnade i vattnet efter båtolyckan utanför Tjörn. För Aftonbladet berättar paret om det som hände på tisdagskvällen, när en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med ett lastfartyg.

Paret hade lagt till i sin natthamn vid ön Katten när de plötsligt hörde skrik och ljud från visselpipor ute till havs. Då fick de syn på en flytväst i farleden, vilket fick dem att slå larm och ge sig ut med sin egen båt i mörkret.

Patrik Dokken beskriver att det var svårt att få upp pappan och pojken i båten eftersom de drev iväg.

– Jag simmade ut och hämtade den lille, och sedan drog vi upp pappan, berättar han.

Kustbevakningen anlände några minuter senare och då fick de veta att mamman och dottern fortfarande saknades. De beskriver att känslorna då förbyttes från glädje till tragedi.

Sjöfartsverket bekräftar händelseförloppet för Aftonbladet och säger att parets agerande var avgörande för räddningsinsatsen.

På torsdagen hittades mamman död i närheten av olycksplatsen. Polisen söker fortsatt efter dottern.