Expert: Fartyg kan krocka med mindre båtar utan att märka
Ett norskt lastfartyg och en mindre fritidsbåt misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen. Det norska rederiet uppger att varken kaptenen eller lotsen märkte den mindre båten eller någon misstänkt kollision. Något som enligt experter inte är ovanligt, skriver DN.
– Om det sker en kollision kan sammanstötningen ske utan att man märker den, säger Mats Gruvefeldt, enhetschef vid Chalmers Sjöfartshögskola.
Dessutom kan kraftigt regn ha gjort fritidsbåten svår att upptäcka på radarn.
Efter olyckan fortsatte lastfartyget på sin planerade rutt innan besättningen fick besked om att vända tillbaka. Fartyget har beslagtagits av polisen och ska genomgå en teknisk undersökning.
Båtolyckan utanför Tjörn— det gäller saken
- En motorbåt och ett norskt lastfartyg misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen, med fyra personer ombord på fritidsbåten.
- Två personer, en man och ett barn, räddades ur vattnet med allvarliga skador, medan en kvinna och hennes dotter saknades efter olyckan.
- Räddningsinsatsen försvårades av mörker och dåligt väder och avslutades vid lunchtid på onsdagen då de saknade inte bedömdes kunna hittas vid liv.
- Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och beslagtagit det norska fartyget för teknisk undersökning av skrovet.
- Sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet efter att myndigheterna avslutat sin insats och har hittat vrakgods samt en plats där båten tros ligga.
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