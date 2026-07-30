Expert: Fartyg kan krocka med mindre båtar utan att märka

Ett norskt lastfartyg och en mindre fritidsbåt misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen. Det norska rederiet uppger att varken kaptenen eller lotsen märkte den mindre båten eller någon misstänkt kollision. Något som enligt experter inte är ovanligt, skriver DN.

– Om det sker en kollision kan sammanstötningen ske utan att man märker den, säger Mats Gruvefeldt, enhetschef vid Chalmers Sjöfartshögskola.

Dessutom kan kraftigt regn ha gjort fritidsbåten svår att upptäcka på radarn.

Efter olyckan fortsatte lastfartyget på sin planerade rutt innan besättningen fick besked om att vända tillbaka. Fartyget har beslagtagits av polisen och ska genomgå en teknisk undersökning.