Sjöräddare: Tror att vi vet var vraket ligger
Efter att Sjöfartsverket avslutat sökinsatsen efter båtolyckan utanför Tjörn fortsatte det ideella Sjöräddningssällskapet att söka i fyra timmar till, rapporterar SVT Nyheter Väst.
25 personer gav sig ut i sju båtar och gjorde flera fynd under eftermiddagen.
– Vi har hittat vrakgods och en plats där vi tror att båten kan ligga, säger Adam Goll-Rasmussen, maritim ledare i sällskapet.
Sjöräddningssällskapet har kontaktat polisen, vars dykare ska undersöka platsen.
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