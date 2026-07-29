Sjöräddare: Tror att vi vet var vraket ligger

Efter att Sjöfartsverket avslutat sökinsatsen efter båtolyckan utanför Tjörn fortsatte det ideella Sjöräddningssällskapet att söka i fyra timmar till, rapporterar SVT Nyheter Väst.

25 personer gav sig ut i sju båtar och gjorde flera fynd under eftermiddagen.

– Vi har hittat vrakgods och en plats där vi tror att båten kan ligga, säger Adam Goll-Rasmussen, maritim ledare i sällskapet.

Sjöräddningssällskapet har kontaktat polisen, vars dykare ska undersöka platsen.