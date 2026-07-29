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Sökområdet. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Båtolyckan utanför Tjörn

Sjöräddare: Tror att vi vet var vraket ligger

Av Joel Malmén
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Efter att Sjöfartsverket avslutat sökinsatsen efter båtolyckan utanför Tjörn fortsatte det ideella Sjöräddningssällskapet att söka i fyra timmar till, rapporterar SVT Nyheter Väst.

25 personer gav sig ut i sju båtar och gjorde flera fynd under eftermiddagen.

– Vi har hittat vrakgods och en plats där vi tror att båten kan ligga, säger Adam Goll-Rasmussen, maritim ledare i sällskapet.

Sjöräddningssällskapet har kontaktat polisen, vars dykare ska undersöka platsen.

Sjöfartsverket avslutade insatsen vid 11-tiden
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