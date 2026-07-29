Sjöräddare: Hittade sko, toffla och tröja i vattnet

Sjöräddaren Robert Skov och hans kollegor deltog i sökinsatsen efter båtkollisionen utanför Tjörn. För DN berättar han att de fiskade upp en sko, en toffla och en tröja ur vattnet.

Skov och kollegorna ställer sig frågande till hur olyckan kunde ske.

– Det görs 600 anlöp av yrkesfartyg under Tjörnbron varje år. Men under mina 21 år har något liknande aldrig hänt, en gång var det nära men det slutade väl.

En kvinna i 40-årsåldern och hennes dotter saknas efter olyckan, där en fritidsbåt krockade med ett norskt fraktfartyg. Sökinsatsen har avslutats eftersom de inte bedöms kunna hittas vid liv.