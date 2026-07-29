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Clas Darvik i hamnen i Rörtången under sökandet . (Björn Larsson Rosvall/TT)
Båtolyckan utanför Tjörn

Vittnet Clas bor i närheten av olycksplatsen: ”Fruktansvärt”

Av Alice Hermansson
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Under tisdagskvällen misstänks en fritidsbåt och ett handelsfartyg ha kolliderat utanför Tjörn. Fyra personer var ombord på fritidsbåten, varav en kvinna och ett barn fortfarande saknas. Clas Darvik från Lövön bor i närheten av olycksplatsen och berättar för TT att han vaknade av att bryggan var full av poliser och drönare.

Han beskriver olyckan som fruktansvärd.

– Det var mängder av strålkastare som lyste över fjorden. Jag låg själv och sov. Men min dotter var uppe och fick reda på att det hade skett en olycka och att de letade efter något, säger han.

Båten förmodas ha kolliderat med ett 90 meter långt norskt handelsfartyg. Enligt Darvik trafikeras området av många fartyg och han beskriver att det stundtals kan vara väldigt intensivt. Dessutom var det regnigt och blåsigt på tisdagskvällen, vilket kan ha försämrat sikten för båttrafiken.

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