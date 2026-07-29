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Räddningshelikopter sökte utanför Rörtången vid Tjörn. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Båtolyckan utanför Tjörn

Sökinsatsen avslutas – mamma och dotter inte funna

Av Alice Hermansson
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Sökinsatsen efter mamman och dottern som försvann efter en båtkollision utanför Tjörn har avslutats, skriver Aftonbladet. Ingen av dem har hittats och myndigheter bedömer att de inte längre kommer hittas vid liv.

– Vi bedömer inte att det här är en räddningsinsats längre, säger Sara Eriksson på Sjöfartsverket till GP.

Det är nu ett polisiärt ärende, som rubriceras som vårdslöshet i sjötrafik.

På tisdagskvällen misstänks en fritidsbåt och ett stort norskt lastfartyg ha kolliderat. Ombord fanns två vuxna och två barn. En man i 40-årsåldern och en minderårig hittades i vattnet och vårdas med allvarliga skador.

Det är fortfarande oklart hur händelseförloppet gick till och varför båtarna kan ha kolliderat.

Sökandet avslutat efter båtolyckan: ”Inte hittats”
Aftonbladet
Sökinsatsen utanför Tjörn avslutas
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
En man och ett barn vårdas på sjukhus efter olyckan
TT
Vittnen hörde rop från olycksplatsen
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Eftersöktes med åtta båtar, dykare och drönare
Expressen
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Båtolyckan utanför TjörnVästra Götalands länTjörn