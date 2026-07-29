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Räddningshelikopter utanför Tjörn efter olyckan. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Sökinsatsen vid Tjörn

Sökandet efter mamman och dottern en kamp mot klockan: ”Vår värsta fiende”

Av Alice Hermansson
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Sökandet efter mamman och dottern som försvann efter en allvarlig båtolycka vid Rörtången utanför Tjörn har återupptagits, rapporterar flera svenska medier. Vrakdelar från fritidsbåten har återfunnits och en helikopter flyger över området runt öarna Lövön, Katten och Älgön för att hitta de saknade.

På Sjöfartsverket beskriver man sökinsatsen som en kamp mot klockan.

– Tiden är den värsta fienden vi har. Därför gick vi ut med allt vi hade på en gång, vi håller inte på några resurser, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på myndigheten, till Aftonbladet.

Det är oklart hur olyckan gick till. Men fritidsbåten misstänks ha varit inblandad i en kollision med ett norskt handelsfartyg. Ombord på båten ska två barn och två vuxna ha befunnit sig. Under natten inleddes den första sökinsatsen, men den fick pausas vid 02-tiden på grund av den rådande väderleken.

Det är fortfarande mycket oklart hur olyckan gått till – polisen bordade fraktfartyget
Aftonbladet
En man och ett barn vårdas på sjukhus efter olyckan
TT
Vittnen hörde rop från olycksplatsen
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Expressen
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