Insatsstyrkan bordade fartyget i natt – kaptenen märkte inte kollisionen

Ett norskt lastfartyg och en motorbåt misstänks ha kolliderat vid Tjörn på tisdagskvällen. Norska rederiets chef säger till Aftonbladet att kaptenen inte lagt märke till någon form av kollision. Men det är fortfarande oklart hur olyckan har gått till.

– Det viktigaste nu är att de två saknade personerna hittas. Det är väldigt trist, fortsätter han.

En mamma och hennes dotter eftersöks fortfarande efter olyckan, samtidigt som två andra vårdas på sjukhus med allvarliga skador.

Under natten bordade Kustbevakningen tillsammans med polis och insatsstyrkan fartyget, men ingen person har gripits. Polisinsatsen ska ha gått lugnt till.

Anledningen till att insatsstyrkan kallades in är att den har kompetens att hoppa mellan fartyg i hårt väder.

Just nu utreds händelsen som vårdslöshet i sjötrafik, men rubriceringen kan komma att ändras när personerna hittas, enligt Expressen.