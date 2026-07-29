Privatpersoner hörde rop på hjälp från vattnet

Kort efter båtolyckan utanför Tjörn hörde privatpersoner som låg förtöjda i närheten rop på hjälp från vattnet, säger sjöräddningsledaren Tobias Nicander till SVT Nyheter Väst.

När räddningstjänsten anlände hittades två skadade personer i vattnet. Att vittnena agerade så fort kan ha räddat liv, enligt Nicander.

– Annars hade det varit ytterligare lite fördröjning innan larmet hade kommit in till oss. Och all fördröjning är av ondo.

Efter kontakt med anhöriga till den inblandade familjen stod det klart att en kvinna och hennes dotter saknades, och en stor räddningsinsats inleddes. Den försvårades av mörker och dåligt väder.

Vid lunchtid på onsdagen avslutades räddningsinsatsen eftersom ingen längre bedöms kunna hittas vid liv.