ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Polis under sökinsatsen. (Katarina Eklund/TT)
Båtolyckan utanför Tjörn

Fartyget beslagtaget av polis – skrovet granskas

Av Joel Malmén
Publicerad:

Det norska fraktfartyg som tros ha kolliderat med en motorbåt utanför Tjörn i går kväll har beslagtagits av polis, rapporterar DN.

Det hade hunnit ut i Kattegatt när det beordrades att återvända. Polisen undersöker nu skrovet efter tecken på en kollision.

– Här samverkar vi med Kustbevakningen och räddningstjänsten. Samtidigt fortsätter vi att söka efter den förlista fritidsbåten och de personer som saknas, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik har inletts, men ingen har delgivits misstanke än.

Fartyget ligger i Hakefjorden
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Privatpersoner hörde rop på hjälp från vattnet
tv+text · Sveriges Television
Saknade mammans bror larmade SOS
Expressen
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Båtolyckan utanför TjörnTjörnVästra Götalands länNorgeEuropa