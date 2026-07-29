Fartyget beslagtaget av polis – skrovet granskas

Det norska fraktfartyg som tros ha kolliderat med en motorbåt utanför Tjörn i går kväll har beslagtagits av polis, rapporterar DN.

Det hade hunnit ut i Kattegatt när det beordrades att återvända. Polisen undersöker nu skrovet efter tecken på en kollision.

– Här samverkar vi med Kustbevakningen och räddningstjänsten. Samtidigt fortsätter vi att söka efter den förlista fritidsbåten och de personer som saknas, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik har inletts, men ingen har delgivits misstanke än.