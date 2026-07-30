Polisen: Kvinnan har hittats död efter båtolyckan

Kvinnan som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Sökandet efter barnet fortsätter under dagen.

Kvinnan och hennes barn försvann efter att deras motorbåt misstänks ha kolliderat med ett lastfartyg på tisdagskvällen. På onsdagen avslutade Sjöfartsverket räddningsinsatsen, eftersom man inte längre bedömde att de skulle hittas vid liv.

Fyra personer befann sig ombord på fritidsbåten som förliste på tisdagskvällen. En man i 40-årsåldern och ett barn vårdas på sjukhus med allvarliga skador.

Händelseförloppet är fortfarande inte fastställt och det råder oklarheter kring hur olyckan inträffade. Polisen vädjar om tips från allmänheten.