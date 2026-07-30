Polisen: Kvinnan har hittats död efter båtolyckan
Kvinnan som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Sökandet efter barnet fortsätter under dagen.
Kvinnan och hennes barn försvann efter att deras motorbåt misstänks ha kolliderat med ett lastfartyg på tisdagskvällen. På onsdagen avslutade Sjöfartsverket räddningsinsatsen, eftersom man inte längre bedömde att de skulle hittas vid liv.
Fyra personer befann sig ombord på fritidsbåten som förliste på tisdagskvällen. En man i 40-årsåldern och ett barn vårdas på sjukhus med allvarliga skador.
Händelseförloppet är fortfarande inte fastställt och det råder oklarheter kring hur olyckan inträffade. Polisen vädjar om tips från allmänheten.
Båtolyckan utanför Tjörn— det gäller saken
- En motorbåt och ett norskt lastfartyg misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen, med fyra personer ombord på fritidsbåten.
- Två personer, en man och ett barn, räddades ur vattnet med allvarliga skador, medan en kvinna och hennes dotter saknades efter olyckan.
- Räddningsinsatsen försvårades av mörker och dåligt väder och avslutades vid lunchtid på onsdagen då de saknade inte bedömdes kunna hittas vid liv.
- Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och beslagtagit det norska fartyget för teknisk undersökning av skrovet.
- Sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet efter att myndigheterna avslutat sin insats och har hittat vrakgods samt en plats där båten tros ligga.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen