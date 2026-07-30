Sorgen ligger tung över Tjörn: ”Konstigt att bada”

Boende på Tjörn vittnar om sorg och förstämning efter den dödliga båtolyckan, rapporterar TV4 Nyheterna.

Två av dem, Elisabeth och Maria, säger att de nu undviker att bada nära olycksplatsen.

– Det känns jättetragiskt och konstigt att bada i vattnet där det har funnits människor som har omkommit, säger Maria.

Mamman i familjen hittades död på onsdagen. Pappan och sonen vårdas på sjukhus med allvarliga skador.

Polisen och Kustbevakningen fortsätter att söka efter dottern ”med full styrka”, enligt polisens presstalesperson Christian Brattgård.