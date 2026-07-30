Sorgen ligger tung över Tjörn: ”Konstigt att bada”
Boende på Tjörn vittnar om sorg och förstämning efter den dödliga båtolyckan, rapporterar TV4 Nyheterna.
Två av dem, Elisabeth och Maria, säger att de nu undviker att bada nära olycksplatsen.
– Det känns jättetragiskt och konstigt att bada i vattnet där det har funnits människor som har omkommit, säger Maria.
Mamman i familjen hittades död på onsdagen. Pappan och sonen vårdas på sjukhus med allvarliga skador.
Polisen och Kustbevakningen fortsätter att söka efter dottern ”med full styrka”, enligt polisens presstalesperson Christian Brattgård.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En motorbåt och ett norskt lastfartyg misstänks ha kolliderat utanför Tjörn på tisdagskvällen. Fyra personer befann sig ombord på fritidsbåten.
- Två personer, en man och ett barn, räddades ur vattnet med allvarliga skador, medan en kvinna och hennes dotter försvann efter olyckan.
- Räddningsinsatsen försvårades av mörker och dåligt väder och avslutades vid lunchtid på onsdagen, då de saknade inte längre bedömdes kunna hittas vid liv.
- Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och beslagtagit det norska fartyget för en teknisk undersökning av skrovet.
- Sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet efter att myndigheterna avslutat sin insats och har hittat vrakgods samt en plats där båten tros ligga.
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