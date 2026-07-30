Kristersson: Hjärtskärande – tack till räddarna

Statsminister Ulf Kristersson (M) har kommenterat den dödliga båtolyckan utanför Tjörn.

”Mina tankar går till familjen och deras anhöriga. Detta är så hjärtskärande”, skriver han i sociala medier.

Han tackar de räddningsarbetare och frivilliga som deltagit i sökinsatsen, och lyfter särskilt paret Sara och Patrik Dokken som begav sig ut och räddade pappan och sonen ur vattnet.

”För mig bekräftar det något vi alla egentligen förstås vet: enskilda, modiga människor med hjärtat på rätta stället kan göra underverk när sekunderna räknas. Tack!”