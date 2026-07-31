Befälhavaren anhållen efter Tjörnolyckan
Befälhavaren för det norskflaggade fartyget misstänks för brott efter båtolyckan utanför Tjörn, skriver Åklagarmyndigheten.
– Jag har anhållit befälhavaren dels på flyktfara eftersom han är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU, dels fara för otillbörlig påverkan på brottsutredning, till exempel på vittnen, säger åklagaren James von Reis.
Befälhavaren misstänks för vårdslöshet i sjötrafiken och vållande till annans död.
Fartyget misstänks ha kolliderat med en fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Fyra personer fanns ombord på motorbåten. En kvinna och hennes dotter hittades döda efter olyckan. Pappan och sonen vårdas på sjukhus med allvarliga skador.
Tjörnolyckan – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Mamman och dottern hittades senare döda, pappan och sonen vårdas på sjukhus.
- Olyckan inträffade i mörker och kraftigt regn, vilket försvårade räddningsinsatsen och tros ha påverkat sikten.
- Fartyget beslagtogs av polis, och Statens haverikommission utreder olyckan med hjälp av svarta lådan.
- Befälhavaren på det norska fartyget är anhållen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.
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