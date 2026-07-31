Befälhavaren anhållen efter Tjörnolyckan

Handelsfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt med fyra personer ombord.

Befälhavaren för det norskflaggade fartyget misstänks för brott efter båtolyckan utanför Tjörn, skriver Åklagarmyndigheten.

– Jag har anhållit befälhavaren dels på flyktfara eftersom han är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU, dels fara för otillbörlig påverkan på brottsutredning, till exempel på vittnen, säger åklagaren James von Reis.

Befälhavaren misstänks för vårdslöshet i sjötrafiken och vållande till annans död.

Fartyget misstänks ha kolliderat med en fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Fyra personer fanns ombord på motorbåten. En kvinna och hennes dotter hittades döda efter olyckan. Pappan och sonen vårdas på sjukhus med allvarliga skador.