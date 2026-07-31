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Polis under sökinsatsen. (Katarina Eklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Båtolyckan utanför Tjörn

Expert: Många frågetecken kvar kring olyckan

Av Joel Malmén
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Det är fortfarande många obesvarade frågor kring båtolyckan vid Tjörn. Det säger Fredrik Hjorth, lektor vid Sjöfartshögskolan, till TT.

Han pekar särskilt på två saker. Det ena är att det var en liten fritidsbåt som var inblandad.

– En sådan manövrerar man mycket snabbt, det går exempelvis fort att svänga. Därför är det konstigt att man inte verkar ha uppmärksammat fartyget, säger han och fortsätter:

– Sedan tycker jag också att det är konstigt ur fartygets perspektiv. Man måste ju veta att det är mycket fritidsbåtstrafik i området.

Det dåliga vädret kan ha påverkat radarn, men fartygets besättning ska också ha visuell uppsikt med exempelvis kikare, säger han.

Fartygets befälhavare har anhållits, och Statens haverikommission har säkrat fartygets svarta låda där det finns ljudupptagningar, radar- och hastighetsdata.

Hjorth: En väldigt sällsynt typ av olycka
TT
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www.tv4.se
Svarta lådan blir viktig i utredningen
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Båtolyckan utanför TjörnTjörnVästra Götalands länStatens haverikommission