Befälhavaren häktas för vållande till annans död

Handelsfartyget Misje Verde tros ha kolliderat med fritidsbåten. Här fotograferat den 30 juli, två dagar efter kollisionen.

Göteborgs tingsrätt häktar befälhavaren för handelsfartyget Misje Verde, som tros ha varit inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan, skriver flera medier.

Mannen häktas med restriktioner, på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Han förnekar brott.

– Befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller något annat nordiskt land eller EU-land och därför finns det en flyktfara, har åklagaren James von Reis tidigare sagt.

Åklagarmyndigheten har tidigare uppgett att man under söndagseftermiddagen kommer att gå ut med fler detaljer om hur olyckan ska ha gått till.