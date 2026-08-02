Befälhavaren häktas för vållande till annans död
Göteborgs tingsrätt häktar befälhavaren för handelsfartyget Misje Verde, som tros ha varit inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan, skriver flera medier.
Mannen häktas med restriktioner, på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Han förnekar brott.
– Befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller något annat nordiskt land eller EU-land och därför finns det en flyktfara, har åklagaren James von Reis tidigare sagt.
Åklagarmyndigheten har tidigare uppgett att man under söndagseftermiddagen kommer att gå ut med fler detaljer om hur olyckan ska ha gått till.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En svensk lots var ombord på fartyget när olyckan inträffade.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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